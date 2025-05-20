Лося с распоротым животом нашли в Люберцах. Виновата острая ограда?

Метавшегося между домами лося с распоротым животом заметили жители СНТ «Пехорка 1» в городском округе Люберцы во вторник, 20 мая. Об этом 360.ru со ссылкой на местных жителей сообщила зоозащитница Светлана.

Она подчеркнула, что точных данных о состоянии пострадавшего животного у нее нет, потому что те, с кем она связывалась, дали противоречивую информацию.

«Мне местный житель переслал фото, где этот лось с распоротым животом. Я спросила, в каком он состоянии — сказал, что уже умер. Попросила видео с подтверждением, а он ничего не прислал. Ничего не захотел объяснять», — пояснила Светлана, добавив, что так и не смогла понять, где находится труп.

Зоозащитница подчеркнула, что ей точно известно, что лось вышел к людям около 10:00 и сначала бегал и метался. По словам женщины, в экстренных службах на звонки жителей не реагировали.

«Это все острые колья, которыми огораживают территорию. Это не первый случай. Такое же ограждение есть в Битцевском парке и Лосином острове. Там лоси уже напарывались и погибали», — добавила собеседница 360.ru.

Она подчеркнула, что подобные ограждения необходимо запретить, особенно в природоохранных зонах, так как лоси не могут их перепрыгнуть без получения серьезных травм, которые опасны для их жизни.

Это уже второй пострадавший лось с начала этой недели в Московской области. В минувший понедельник ветеринары забрали сломавшего ноги после столкновения с автомобилем лосенка. Обездвиженное животное оказалось в очень тяжелом состоянии. Для проведения операции по восстановлению костей его доставили в клинику, которая занимается лечением лошадей.