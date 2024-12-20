Утром 20 декабря на Триумфальных воротах в Москве загорелась инсталляция лошади. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло на площади Победы. На место ЧП прибыли спасатели и зафиксировали открытое горение на площади в один квадратный метр. Причина происшествия выясняется.
Два дня назад колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар.
Лошадь загорелась на Триумфальных воротах на западе Москвы
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