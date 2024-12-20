Лошадь загорелась на Триумфальных воротах на западе Москвы

Источник 360.ru: декорация лошади вспыхнула на Триумфальных воротах в Москве

Утром 20 декабря на Триумфальных воротах в Москве загорелась инсталляция лошади. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на площади Победы. На место ЧП прибыли спасатели и зафиксировали открытое горение на площади в один квадратный метр. Причина происшествия выясняется.

Два дня назад колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар.