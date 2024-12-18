Колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар

МЧС сообщило о локализации пожара на колокольне в Троице-Сергиевой лавре

Пламя охватило крышу второго яруса колокольни Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Прибывшие на место подразделения пожарного гарнизона локализовали возгорание на площади в 10 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В администрации городского округа 360.ru сообщили, что на всей территории монастыря отключили освещение.

Подмосковная прокуратура объявила, что возьмет под контроль установление причин возникновения огня на колокольне, а также всех обстоятельств происшествия.

Осведомленный источник сообщил 360.ru, что пожар возник из-за короткого замыкания в проводке. Официального подтверждения этой информации нет. Окончательные причины возникновения огня установят в ходе необходимых экспертиз.

Ранее пожар возник в жилом доме на хуторе Малая Каменка в Ростовской области, куда упал обломок сбитой украинской ракеты. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, всего дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 запущенных украинскими боевиками снарядов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте