Колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар

МЧС сообщило о локализации пожара на колокольне в Троице-Сергиевой лавре

Пламя охватило крышу второго яруса колокольни Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Прибывшие на место подразделения пожарного гарнизона локализовали возгорание на площади в 10 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В администрации городского округа 360.ru сообщили, что на всей территории монастыря отключили освещение.

Подмосковная прокуратура объявила, что возьмет под контроль установление причин возникновения огня на колокольне, а также всех обстоятельств происшествия.

Осведомленный источник сообщил 360.ru, что пожар возник из-за короткого замыкания в проводке. Официального подтверждения этой информации нет. Окончательные причины возникновения огня установят в ходе необходимых экспертиз.

Ранее пожар возник в жилом доме на хуторе Малая Каменка в Ростовской области, куда упал обломок сбитой украинской ракеты. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, всего дежурные средства противовоздушной обороны сбили 10 запущенных украинскими боевиками снарядов.