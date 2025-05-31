Локомотивное депо загорелось в Тайшете на площади 2 тысячи квадратных метров

«В городе Тайшет горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на двух тысячах квадратов. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщило ведомство.

На тушении пожара задействовали 16 специалистов и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Нижнем Новгороде при пожаре погиб человек, пятеро пострадали, в том числе ребенок. Огонь охватил балконы с восьмого по девятый этажи и квартиру на восьмом этаже в жилом доме в Автозаводском районе. Одна из жительниц, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна, ее увезли на скорой.

Ранее в дачном товариществе Иркутского района в пожаре погиб подросток. Соседи слышали хлопок, потом загорелась веранда. В доме находились пятеро подростков, одному спастись не удалось.