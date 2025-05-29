Подросток скончался при пожаре на даче под Иркутском

МЧС: подросток умер при пожаре в дачном товариществе Иркутского района

Подросток умер при пожаре в дачном товариществе Иркутского района, еще один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Ночью на телефон 101 поступило сообщение о горении садового дома в дачном товариществе „Искра“. По словам собственницы, она услышала хлопок», — заявили в министерстве.

Выяснилось, что вспыхнула веранда. В доме находились пять человек, они смогли выбраться через окно, однако 13-летний подросток не успел выпрыгнуть. Его труп нашли при тушении пожара. Также с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали его 17-летнюю сестру.

Пожар потушили на 88 квадратных метрах. К ликвидации огня привлекли 12 специалистов и три единицы техники.

«Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — отметили в пресс-службе.

Ранее пожар случился на строительном рынке в Солнечногорске. Огонь разгорелся на площади 2 100 квадратных метров.