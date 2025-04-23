«Люди выбегали в пижамах». Россиянка — об обстановке при землетрясении в Стамбуле
Россиянка рассказала, что люди в Стамбуле выбегали из домов в пижамах
Многие жители Стамбула во время сильного землетрясения выбегали на улицу в пижамах. Об этом РИА «Новости» рассказала россиянка, проживающая в Турции.
«Многие выбежали из квартир в пижамах», — сказала она.
Женщина отметила, что сначала произошел слабый толчок. После него уже землетрясение магнитудой 6,2. Наиболее сильные толчки ощущались в прибрежном районе Силиври. Там уже отменили запланированные ко Дню детей мероприятия.
Собеседница агентства также добавила, что в непосредственной близости она не заметила ни пострадавших, ни разрушений. При этом корреспондент агентства сообщал, что в городе в домах тряслись стены, скрипела мебель, временно отключалось электричество и были перебои с доступом в интернет.
Турецкий Минздрав ранее заявил, что в Стамбуле и его окрестностях пострадали почти 240 человек, но обошлось без жертв.
Глава МВД Турции Али Ерликая отметил, что у берегов Стамбула зафиксировали 51 афтершок днем 23 апреля.