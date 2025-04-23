Россиянка рассказала, что люди в Стамбуле выбегали из домов в пижамах

Многие жители Стамбула во время сильного землетрясения выбегали на улицу в пижамах. Об этом РИА «Новости» рассказала россиянка, проживающая в Турции.

«Многие выбежали из квартир в пижамах», — сказала она.

Женщина отметила, что сначала произошел слабый толчок. После него уже землетрясение магнитудой 6,2. Наиболее сильные толчки ощущались в прибрежном районе Силиври. Там уже отменили запланированные ко Дню детей мероприятия.

Собеседница агентства также добавила, что в непосредственной близости она не заметила ни пострадавших, ни разрушений. При этом корреспондент агентства сообщал, что в городе в домах тряслись стены, скрипела мебель, временно отключалось электричество и были перебои с доступом в интернет.

Турецкий Минздрав ранее заявил, что в Стамбуле и его окрестностях пострадали почти 240 человек, но обошлось без жертв.

Глава МВД Турции Али Ерликая отметил, что у берегов Стамбула зафиксировали 51 афтершок днем 23 апреля.