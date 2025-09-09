При пожаре в ейском зоопарке «Крокодиловый каньон» люди не пострадали

Люди при пожаре в зоопарке «Крокодиловый каньон» в Ейске не пострадали. О судьбе животных пока ничего не известно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании в зоопарке поступило сегодня в 00:48, через минуту после этого туда направили подразделение спасателей. В 00:53 огнеборцы прибыли и выяснили, что загорелось одноэтажное здание на площади 150 квадратных метров.

В 03:10 пожар полностью потушили. К ликвидации огня привлекли 18 человек от РСЧС и девять — от МЧС. Также задействовали восемь единиц техники.

