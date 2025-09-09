Крупный пожар вспыхнул в дельфинарии и на крокодиловой ферме в Ейске

Крупный пожар произошел в здании дельфинария и крокодиловой фермы в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным очевидцев, огонь практически полностью охватил здание на улице Шмидта. Помимо дельфинария там находится «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями и «Трогательный зоопарк». На место ЧП прибыли спасатели, причины пожара еще не известны.

Ейский дельфинарий открыли в 2007 году, в нем живут черноморские дельфины афалины, северный морской лев, дальневосточная белуха и морские котики из Южной Африки. О судьбе животных пока ничего неизвестно.

Ранее крупный пожар случился на складе в Балашихе. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что в помещении разбушевалось пламя, в воздух поднялись большие клубы черного дыма. Очевидцы отметили, что огонь быстро распространялся. По предварительным данным, внутри находились газовые баллоны и взрывались.