«Люди падали». Очевидец кошмарного пожара в Москве раскрыл подробности

Очевидец рассказал о пострадавших при пожаре в Москве

Некоторые жильцы могли остаться в загоревшемся доме на юге Москвы. Такое предположение в беседе с телеканалом РЕН ТВ сделал местный житель.

Ранее на юге Москвы загорелась крыша жилого многоэтажного дома. Собеседник телеканала объяснил, что вышел на улицу, когда услышал женские крики.

«Люди стали выпрыгивать сверху. Три пострадавших. Внутри, наверное, сгорели еще тоже люди», — рассказал мужчина.

По его словам, на крики о помощи на улицы вышли многие жильцы соседних домов. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и МЧС.

«Люди стали падать», — добавил собеседник телеканала.

В пресс-службе МЧС уже подтвердили, что из окон выпрыгнули три человека. Их госпитализировали. Спасатели вывели из полыхающего дома 15 человек.

Пожар удалось локализовать на 100 «квадратах». Пока известно о девяти пострадавших, один человек погиб.