«Людей откинуло». Пассажир электрички рассказал о столкновении с грузовиком в Петербурге

Следователи начали проверку после столкновения поезда и грузовика в Петербурге

В Северной столице в депо около станции Броневая электричка Гатчина — Петербург протаранила грузовую машину. Пассажир поезда рассказал 360.ru подробности аварии.

«Я был во втором вагоне, вдруг резкий удар, людей откинуло метра на три-четыре», — отметил он.

Молодой человек уточнил, что после столкновения в вагон посыпался песок. Электричка резко затормозила, все затряслось.

«Люди начинали паниковать. Кто-то пытался всех успокоить, а кто-то — рыдал. Обычная паника стандартная», — сказал пассажир.

Он добавил, что поезд остановился, в вагон зашли сотрудники службы депо, чтобы узнать, все ли в порядке с людьми. Минут через пять-шесть всех пассажиров выпустили из поезда и вывели с территории.

В пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России сообщили о начатой доследственной проверке после ДТП. Правоохранители установят все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших информации не поступало.