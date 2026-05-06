Любопытный медведь вышел на трассу и попал на видео в Томской области

В Томской области очевидцы сняли на видео медведя, который вышел на дорогу и приблизился к водителям. Об этом сообщил паблик «Регион-70 Томск» .

Животное заметили примерно в 20 километрах от Кедрового. На кадрах видно, как медведь пересек трассу, а затем подошел ближе к остановившимся людям.

Однако долго рядом с дорогой зверь не задержался. По словам очевидцев, в какой-то момент он услышал шорох, испугался и быстро убежал обратно.

«Любопытный, но трусливый медведь», — описали хищника авторы публикации.

Ранее на Курилах медведь вышел к школе. Специалисты взяли ситуацию под контроль, а местным жителям напомнили о мерах предосторожности при появлении диких животных рядом с населенными пунктами.