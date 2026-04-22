Медведь вышел к школе на Курилах

На Итурупе медведь проснулся от зимней спячки и вышел к школе в селе Горном

Проснувшегося от зимней спячки медведя заметили в селе Горном на острове Итуруп. Хищник вышел к школе, сообщили ТАСС в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Сегодня ранним утром медведь вышел на территорию школы в селе Горном. В результате обследования медведь оказался проходным, угроза жизни и здоровью граждан отсутствует», — уточнили в агентстве.

Лесничество взяло на контроль ситуацию. Проходными называют медведей, которые временно появляются в определенном районе и надолго не задерживаются. Они могут появиться на соседних территориях, перемещаясь из других регионов.

Школа, возле которой заметили медведя, находится на удалении от жилого сектора. Учебное учреждение напрямую граничит с лесом.

Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко сообщил об увеличении популяции бурых медведей на Камчатке. Их численность выросла до 25 тысяч особей.