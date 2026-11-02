Ливни затопили дома и смыли десятки машин на Родосе

Дожди, которые почти сутки шли на греческом острове Родос, затопили десятки домов, улиц и автомобилей. О последствиях непогоды сообщило Афинское Македонское агентство новостей ( ANA-MPA ).

Сильнее всего пострадали восточные районы острова, в том числе окрестности деревни Архангелос. Там разлившаяся река вышла на улицы и унесла не менее 60 автомобилей. Вода также проникла в дома и магазины.

Подтопления зафиксировали также в районе Афанту и в южных деревнях Родоса. Ливни значительно осложнили движение по дорогам.

Из-за непогоды власти приостановили занятия в школах муниципалитетов Архангелос, Афанту, Линдос и Южный Родос. Предупреждение о неблагоприятных условиях распространили до 3 ноября: сильные дожди ожидают на Родосе и других островах архипелага Додеканес.

Жителям рекомендовали без необходимости не выезжать на улицы на личном транспорте.

Ранее сильные дожди прошли на острове Пхукет в Таиланде. Однако для большинства российских туристов они не стали серьезной проблемой, сообщили в Российском союзе туриндустрии.