Москвичей предупредили о ливнях на предстоящей неделе

Кратковременные дожди, местами ливни и грозы ожидаются в Москве. Температура воздуха достигнет +29 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в столице температура воздуха составит от +23 до +25 градусов, в Московской области она будет варьироваться от +21 до +26 градусов.

На предстоящей рабочей неделе в Москве также ожидаются дожди. Больше всего осадков будет 21 и 22 июля. Синоптик отметил, что вероятность гроз будет выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя.

В среду и четверг столбики термометров продержатся в пределах +25…+28 градусов. Леус спрогнозировал до +28 градусов в четверг, в пятницу — +26…+29 градусов. Ночная температура воздуха составит +16…+19 градусов.

Ранее региональное МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Московской области с полуночи 20 июля. В отдельных районах прогнозировались грозы и град.