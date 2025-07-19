Вильфанд связал приход тропических ливней в Москву с изменением климата

Обрушившиеся на Москву в первой половине недели тропические ливни связаны с изменением климата. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что такие обильные осадки нетипичны для летней погоды в столичном регионе.

«Во вторник был настоящий тропический ливень — за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно нехарактерно», — заявил Вильфанд.

Синоптик пояснил, что российская столица находится в умеренных широтах 55-й параллели, где тропических ливней не бывает. Но в связи с изменением климата погодные процессы начали преобразовываться.

Вильфанд добавил, что оперативно выпущенный прогноз о приходе тропических ливней сформировала новая метеорологическая модель, созданная Росгидрометом. Он пояснил, что еще пять лет назад предсказать приход такого количества осадков синоптики не могли.

Пришедшая в Москву и Московскую область непогода бушевала первую половину недели, затопив подземные паркинги, станции метро и дороги. В некоторых районах столицы остановились электробусы и трамваи.

Метеоролог Александр Ильин в комментарии 360.ru предупредил, что в выходные дожди продолжатся, а в связи сохранением теплой температуры не исключено наступление густых туманов.