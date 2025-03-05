«Лицо было черное». Сгнившее тело женщины нашли на чердаке больницы в Орехово-Зуеве

На чердаке больницы в Орехово-Зуеве нашли труп пациентки. Племянница погибшей Светлана рассказала 360.ru, что искала родственницу месяц — в медучреждении уверяли, что она сбежала.

Светлана рассказала, что ее тетя 17 января поскользнулась, упала и ударилась головой. Ее доставили в местную больницу и сделали операцию по удалению гематомы.

«Мы с мужем звонили туда 19 января, нам сообщили, что она стабильно тяжелая. Мы разговаривали с женщиной — врачом дежурным. Нам сказали привезти памперсы, пеленки, воду. Мы поехали в этот же день, все отвезли, я оставила свой номер телефона», — рассказала Светлана.

На следующий день племянница снова позвонила в больницу, ей сказали, что пациентка контактна, ест и пьет, ее собираются перевести в травматологию, но пока она все еще находится в отделении реанимации.

Вечером 21 января Светлана снова позвонила в больницу.

«Сначала дали мужчине трубку, и я слышу на проводе, там второй мужчина говорит: „Это по поводу той, которая сбежала“. И мне преподносят информацию о том, что она сбежала», — сообщила Светлана.

По словам собеседницы 360.ru, ей толком ничего не объяснили. Сказали только, что ее родственница ушла.

«В итоге мы ее целый месяц искали. И 19 февраля ее нашли на чердаке под вентиляционным каналом мертвую, сгнившую уже наполовину <… > Человек уже разложился практически, все лицо было черное. Мы в Следственный комитет обратились, сейчас проверку там проводят», — добавила она.

В Орехово-Зуевской больнице сообщили, что ведется доследственная проверка.

«Администрация больницы оказывает полное содействие следственным органам. В

Орехово-Зуевской больнице проводятся внутренние служебные проверки. В связи с

работой следственных органов разглашение любой информации не представляется

возможным», — ответили в больнице.

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