Лицей на Урале перевели на удаленку после массового отравления учеников

Специалисты уточняют количество пострадавших в результате массового отравления в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге. Занятия в лицее перевели в дистанционный формат до конца марта, сообщили 360.ru в пресс-службе вуза.

«Службы университета вместе с врачами-инфекционистами и сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора уточняют информацию о точном количестве и причинах массового заболевания в общежитии вузовского лицея. На данный момент мы знаем о 27 случаях обращения за медицинской помощью», — заявили в УрФУ.

Из-за вспышки острого гастроэнтерита, администрация СУНЦ УрФУ внесла изменения в учебный процесс. В ближайшую неделю, до начала запланированных на 19–30 марта каникул, уроки для учеников будут проводить дистанционно.

Случаи массового отравления врачи обнаружили среди учеников, которые живут в общежитии лицея на улице Данилы Зверева. В пресс-службе местного Минздрава уточнили, что медики диагностировали острый гастроэнтерит у 30 подростков в возрасте от 16 до 18 лет и одного взрослого. Состояние 28 госпитализированных оценивается как «близкое к удовлетворительному».

По информации Telegram-канала Shot, незадолго до массового отравления в столовой учебного заведения сменился подрядчик. Родители и студенты стали жаловаться на ухудшение качества питания. Накануне отравления ученикам подавали куриный суп, пюре с котлетой и булочкой. Эту информацию 360.ru подтвердила и одна из отравившихся студенток.

«Отравились скорее всего в школьной столовой, вчера на обед была странная котлета с пюре. Кормили нас около 12-13 часов. Вечером появились симптомы — рвота и повешенная температура», — рассказала ученица лицея.