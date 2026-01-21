Лиса залезла на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной

Лиса забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной на юге Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Лесная обитательница явно боялась спуститься сама.

Однако спустя несколько часов хищница все же смогла выбраться из своей ловушки. По словам очевидцев, она убежала во дворы.

Лисы стали чаще выходить к жителям Москвы. В ноябре прошлого года хищница пробралась на территорию детского сада на юго-западе столицы. Источник 360.ru рассказал, что лисы в там — частые гости.

Еще один похожий случай произошел в октябре. На территорию детского сада на юго-западе Москвы проникла бешеная лиса. Сотрудники вызвали спасателей, но животное успело скрыться.