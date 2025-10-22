Бешеная лиса пробралась на территорию детского сада на юго-западе Москвы

В Москве на улице Саморы Машела на территории детского сада нашли лису. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли спасатели, животное убегает от людей. По предварительной информации, у лисы бешенство. Других подробностей о ЧП пока нет.

Ранее похожая история случилась в сентябре. На территорию детского сада на Нагатинской улице в Москве пробралась лиса. На место тоже отправили сотрудников оперативных служб.

Ранее полуметровую змею нашли в подъезде многоэтажного дома на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Очевидцы увидели ее в подъезде. После страшной находки сразу обратились в экстренные службы. По предварительным данным, это оказался маисовый полоз, который не относится к ядовитым змеям.