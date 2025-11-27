Лиса пробралась на территорию детского сада на юго-западе Москвы

На территории детского сада в Москве на улице Перекопской появились две лисы. Об этом сообщил источник 360.ru, отметив, что это часто повторяющаяся ситуация.

Лисы в этом дворе детсада — частые гости, подчеркнул он. По его словам, родители одного из воспитанников этого учреждения уже обращались к заведующей садика. Предполагается, что в ближайшие дни здесь поставят зооловушку.

Ранее похожая ситуация случилась в октябре. На территорию детского сада на улице Саморы Машела в Москве пробралась бешеная лиса. На место ЧП вызвали специалистов, животное убежало от людей.

Еще одна подобная история произошла в сентябре. Во двор детского сада на Нагатинской улице в Москве пришла лиса. На место тоже отправили сотрудников оперативных служб.