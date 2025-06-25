Лиса забрела в семейный центр в Москве и напугала персонал и детей

Лиса забрела в семейный центр на Каширском шоссе в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Животное напугало персонал и детей. Лису заперли в подсобке.
На место происшествия вызвали спасателей. Ожидаются сотрудники зоопарка для отлова зверя. Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
В ноябре прошлого года лиса перепугала сотрудников детской больницы на востоке Москвы. Охрана заметила животное бегающим по территории. Замглавврача больницы обратился в экстренные службы.
Ранее в Северо-Западном округе Москвы местные жители заметили лису, прятавшуюся под автомобилем. На животном был ошейник. Как выяснилось, хищница сбежала от хозяйки.
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