Дикая лиса перепугала сотрудников детской больницы на востоке Москвы

Охрана детской больницы святого Владимира в московском районе Сокольники заметила бегающую по территории дикую лису. Об этом сообщил 360.ru источник.

Замглавврача больницы обратился в экстренные службы. Другой информации о происшествии пока нет.

Ранее лиса, выбежавшая на дорогу, спровоцировала автокатастрофу в Дивеевском районе Нижегородской области. Водитель не сумел затормозить перед животным, сбил его, вылетел на встречную полосу и протаранил еще два автомобиля, в результате чего погиб вместе с пассажиром. Управлявшие двумя другими авто попали в больницу.