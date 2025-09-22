Лиса пробралась на территорию детсада на Нагатинской улице в Москве

В Москве на территории детского сада на улице Нагатинской заметили лису. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место отправили сотрудников оперативных служб. Подробностей происшествия пока нет.

Ранее в подъезде столичного жилого дома нашли змею. Как именно рептилия попала туда — неизвестно. Одна из местных жительниц рассказала, что змея серого цвета, с рисунком сверху на голове.

Судя по информации в интернете, похожа на гадюку. Больше всего испугалась консьержка подъезда — отказалась спускаться.

До этого красная змея напугала жителей многоэтажки в центре Москвы. Очевидцы заметили полуметровую рептилию ночью и сразу позвонили спасателям.