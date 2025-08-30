Красная змея напугала жителей многоэтажки в центре Москвы

Красную полуметровую змею обнаружили в подъезде многоэтажного дома на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о пресмыкающемся поступила в экстренные службы в 23:06. Очевидцы заметили змею в подъезде и позвонили спасателям.

Жильцы, пока ждали помощь, вычитали в интернете, что к ним в дом заполз, предположительно, маисовый полоз. Он относится к неядовитым змеям.

«Змея уползла в подвальное помещение. Ее длина была примерно полметра. Мы также вызвали полицию», — сообщила одна из жительниц многоэтажки.

Сотрудники экстренных служб уже отловили рептилию. На людей она не нападала.

Похожий случай ранее произошел на Люблинской улице в столице. Сотрудники управляющей компании во время работы в подвале нашли змею.