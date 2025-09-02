Змею нашли в подъезде на севере Москвы

В подъезде жилого дома в столичном районе Левобережный нашли змею. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Как рептилия оказалась в доме, никто не знает.

«Она серая такая, с каким-то рисунком сверху на голове. Ни желтенького, ни красненького не видно. Посмотрели по интернету, вроде похожа на гадюку», — рассказала 360.ru жительница дома Надежда.

Она добавила, что консьержка подъезда боится спуститься.

Ранее в подъезде дома на Комсомольском проспекте нашли красную змею длиной около полуметра. В интернете жильцы вычитали, что это неядовитый маисовый полоз. Рептилия уползла в подвал, но там ее отловили сотрудники экстренных служб. Никто не пострадал.