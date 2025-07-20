Лиса напала на детей в российском лагере

Дикая лиса покусала детей в лагере «Морской» в Крыму во время ночевки на природе

После нападения дикой лисы в лагере «Морской» в Крыму пострадали пять детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» .

ЧП произошло в ночь на 19 июля, когда дети спали на природе в палатках по три-четыре человека. Закрывать их не стали из-за жары.

Около полуночи лиса проникла в палатки. Животное успело покусать пятерых детей и вожатого лагеря, попытавшегося отогнать ее.

Утром следующего дня детей с укусами лиц и ног привезли в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, где сделали прививки от бешенства.

Ранее в Амурской области на девочку напала страдающая от бешенства лиса и укусила за палец. Дикое животное убил очевидец. Ребенку сделали прививки, а в селе Поздеевка объявили карантин и провели дезинфекцию.

В июне жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы. Она обратилась к врачам слишком поздно.