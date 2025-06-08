Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

Волгоградская область столкнулась с резким ростом заболеваемости бешенством среди животных. За прошлый год в регионе зафиксировали рекордное количество инфицированных зверей, а также первый смертельный исход заболевания среди людей. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

По данным ведомства, одна женщина погибла после укуса больной бешенством лисы в городе Михайловка. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью лишь спустя значительное время, когда болезнь достигла поздней стадии и возникли симптомы водобоязни.

Эксперты указали на значительный скачок заболеваний среди домашних питомцев: собаки составили треть всех заразившихся, кошки — четверть. Количество заболевших животных выросло на 30,6% по сравнению с предыдущими годами.

Особенно тревожно выглядит статистика детских травм вследствие нападения животных: в прошлом году дети составляли почти треть обратившихся за медпомощью пациентов. Всего помощь потребовалась более 11 тысячам человек.