Бешеная лиса атаковала школьницу и мужчину в Амурской области

Страдавшая бешенством лиса напала на девочку в Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Животное вцепилось в палец школьнице в селе Поздеевка. После этого атаке подвергся мужчина, который убил хищника, а затем обратился в управление ветеринарии.

Сотрудники лаборатории провели необходимые анализы и установили, что у лисы было бешенство. Ребенку сделали прививки, а в населенном пункте ввели карантин. Сейчас там проводят дезинфекцию.

В Челябинске в декабре собака покусала 10-летнюю девочку, которая шла домой из школы мимо стоянки. Двое прохожих отогнали животное от ребенка.

Пострадавшей школьнице придется пройти курс прививок от бешенства. Местные жители не раз жаловались на то, что на парковые живут несколько агрессивных псов, которые выбегают и нападают на людей.