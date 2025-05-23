«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани

Шестилетнюю девочку-маугли нашли в одной из квартир в Казани. От членов ее семьи постоянно плохо пахло, они носили специфическую одежду и оставляли за собой грязные следы, рассказала «Известиям» соседка Зарина Огнева.

Женщина предпочитала не видеть мать ребенка. По словам Огневой, от их квартиры всегда шел неприятный запах.

«Почему подумали, что от этой квартиры? Потому что рядом с ней появляются липкие следы на кафеле», — отметила она.

Девочку женщина вообще никогда не слышала и не видела. Но по утрам из квартиры часто доносились непонятные звуки, напоминающие рвоту.

Сотрудники полиции нашли в Казани шестилетнюю девочку-маугли. Ребенок жил со своей матерью в захламленной квартире и практически не выходил на улицу.

Прокуратура Вахитовского района проводит проверку по факту проживания девочки в ненадлежащих условиях. Сейчас с ней работают специалисты.