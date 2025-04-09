Ликвидацию пожара в роддоме в Лефортове сняли на видео

Сотрудники МЧС спасли 39 человек из горящего здания родильного дома на Госпитальной площади в Лефортово. Видео с места событий опубликовала пресс-служба МЧС России.

«Из них шестерых по автолестнице. Площадь пожара составила 50 „квадратов“», — заявили в министерстве.

На месте происшествия работали 92 спасателя и 24 единицы техники. Огонь уже ликвидировали.

По информации источника 360.ru, из здания эвакуировали 104 ребенка и 124 женщины. Они находятся в соседнем корпусе учреждения. Три пациентки роддома остались на втором этаже — рожают. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее собеседник 360.ru уточнял, что среди спасенных нет детей, только взрослые пациенты и сотрудники больницы. В результате ЧП никто не пострадал.

Один из работников больницы сначала не выходил на связь. Через некоторое время его нашли.

Происшествие случилось сегодня утром. Дым заметили на седьмом этаже. По неуточненной информации — из вытяжки.