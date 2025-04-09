Почти 30 человек спасли из роддома на юго-востоке Москвы после возгорания

Источник 360.ru: после возгорания в роддоме в Лефортово спасли почти 30 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 28 человек после возгорания в здании родильного дома по Госпитальной улице в Лефортово. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Среди эвакуированных детей нет, только взрослые и обслуживающий персонал. Спасатели уже ликвидировали открытое горение.

«На данный момент эвакуировали 28 человек. Ищут остальных на горящем этаже. Очаг обнаружили, приступили к тушению», — сообщил источник.

Возгорание в роддоме произошло ранее в среду. Очевидцы заметили густой черный дым на последнем седьмом этаже, предположительно, из вытяжки. Обстановка уточняется, данные о пострадавших не поступали.

Пресс-служба МЧС отметила, что пациентов и персонал разместили в другом корпусе больницы. На месте работают 92 специалиста и 24 единицы техники. Предварительно, пострадавших нет.

UPD: по уточненным данным, сотрудники МЧС спасли из здания во время пожара 39 человек.