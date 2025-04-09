Пожар в роддоме на юго-востоке Москвы потушили

Огонь в здании родильного дома на Госпитальной площади в Лефортово потушили. Об этом сообщил источник 360.ru.

Из роддома спасли 39 человек, детей среди них нет, только взрослые и обслуживающий персонал. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Эвакуированных разместили в соседнем здании больницы.

Один из сотрудников роддома с четвертого этажа не выходил на связь. Позже его нашли.

Как отметили в пресс-службе МЧС России, к ликвидации огня привлекли 92 специалиста и 24 единицы техники.

Пожар произошел утром в среду. Дым заметили на последнем, седьмом этаже. По предварительным данным — из вытяжки.