Девушка упала в шахту лифта на Электрозаводской улице в Москве

Источник 360.ru: девушка упала со второго этажа в шахту лифта в Москве и выжила

Девушка упала в лифтовую шахту со второго этажа одного из зданий на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник.

Пострадавшая жива и находится в сознании. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи. Из-за чего все произошло, пока не сообщается.

Upd. Спасатели подняли пострадавшую из шахты с помощью трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения. Предположительно, 45-летняя женщина сломала руку и ногу.

Ранее в Челябинске у лифта в жилом доме оборвался трос. Внутри оказались заблокированы два человека, которым через полчаса помог выбраться техник. При этом пассажирам пришлось выпрыгивать, поскольку лифт застрял не ровно на уровне этажа, а между двумя.

Представитель компании-застройщика позже сообщил, что провалиться в шахту лифт не мог, поскольку его удерживают шесть стальных канатов, а не выдержал только один.