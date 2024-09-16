Лифт с тремя пассажирами рухнул в московском ТЦ

Источник 360.ru: три человека пострадали в упавшем в Москве-Сити лифте

В торговом центре «Афимолл» в Москве-Сити обрушился лифт, в котором находились трое пассажиров. Они самостоятельно выбрались из кабины, но получили ушибы, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, пострадали трое мужчин 25 лет.

«В лифте людей нет, требуется только скорая», — отметил собеседник 360.ru.

В июле грузовой лифт с пассажирами сорвался на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. В кабине находились двое сотрудников организации по производству мебели. Лифт рухнул с высоты порядка пяти метров, в результате находившиеся в нем люди получили травмы.

Еще один случай обрушения произошел в Краснопресненском районе Москвы — лифт упал с высоты 15 этажа в закрытой на реконструкцию поликлинике. Внутри кабины находились двое рабочих. Находившиеся рядом строители вытащили одного пострадавшего до приезда спасателей, его госпитализировали. Второй находившийся в лифте рабочий погиб.