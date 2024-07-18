Лифт с двумя рабочими рухнул в Петербурге

СК: два человека пострадали при падении грузового лифта в Петербурге

Фото: Freepik

Двое рабочих получили травмы при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге. Пострадавших госпитализировали, сообщила пресс-служба городского СУ СК по России.

Лифт рухнул с высоты около пяти метров в доме на проспекте Энгельса. В тот момент в нем находились двое работников организации по производству мебели

С множественными травмами пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи проводят проверку о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее лифт рухнул в закрытой на реконструкцию поликлинике в Краснопресненском районе Москвы. В кабине находились два человека, один из них погиб.

Также лифт с пассажирами упал в Набережных Челнах. Кабина сорвалась с седьмого этажа в жилом 18-этажном доме на улице Абсалямова. Никто из пассажиров не пострадал.

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