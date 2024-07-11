Лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы

Источник 360.ru: в Москве в закрытой поликлинике упал лифт с двумя людьми

Лифт рухнул в закрытом на реконструкцию 15-этажном здании поликлиники в Краснопресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Здание находится на улице Заморенова, территорию огородили.

По информации источника, лифт рухнул с высоты 15 этажа, внутри находились два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.

«Второй пострадавший эвакуирован до прибытия [экстренных служб] рабочими», — указал источник.

Ранее лифт с пассажирами упал в Набережных Челнах. Кабина сорвалась с седьмого этажа и застряла на уровне пятого. ЧП произошло в жилом 18-этажном доме на улице Абсалямова. Никто из пассажиров не пострадал.

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что жильцы неоднократно жаловались на работу лифта. В издании также опубликовали видео, на котором рабочий-лифтер вышел из кабины и несколько раз перекрестил механизм.