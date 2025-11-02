Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа на юго-западе Москвы

Лифт с человеком внутри упал с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом рассказала РИА «Новости» жительница дома.

ЧП произошло около 11:00 в многоэтажке. Его точная причина не известна.

«Мы не знаем точную причину, по которой это произошло. По словам лифтера, сработало экстренное торможение… Лифт был вызван на 13-й этаж в районе 11 часов утра. После этого моей маме позвонила пострадавшая и сказала, что лифт сорвался и она боится, у нее болела спина», — рассказала жительница дома.

После звонка мама сразу вызвала экстренные службы. Спасатели, полицейские и врачи прибыли быстро.

«После вскрытия лифта она была почти на цокольном», — добавила соседка.

Пострадавшую доставили в больницу. По предварительным данным, переломов у нее нет, сообщила собеседница агентства.

Жительница дома сообщила, что лифты новые. Однако соседи уже замечали проблемы в их работе.

Ранее в Набережных Челнах лифт с двумя детьми и мужчиной сорвался вниз. Кабина пролетела девять этажей, но никто из пассажиров не пострадал. Дети и их отец провели в темной кабине порядка 20 минут, связи с диспетчером не было. За два месяца до этого ЧП пять человек попали в больницу после падения лифта в Махачкале.