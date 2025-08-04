Лифт с двумя детьми пролетел девять этажей в Татарстане

Mash Iptash: в Набережных Челнах сорвался лифт с двумя детьми и их отцом

В одном из домов 35-го микрорайона в Набережных Челнах лифт с двумя детьми и мужчиной сорвался и пролетел несколько этажей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

По его данным, никто из пассажиров лифта не получил травм, хотя кабина пролетела девять этажей. Дети и их отец провели в темной кабине порядка 20 минут, связи с диспетчером не было.

В итоге лифт сам пришел в движение и остановился на втором этаже. Пассажиры благополучно покинули кабину. Канал добавил, что подобные опасные случаи — не редкость для этой многоэтажки, поэтому жильцы предпочитают использовать лестницу.

Ранее лифт рухнул во время ремонтных работ в торговом центре в Дагестане. В результате погиб 17-летний подросток, который занимался починкой механизма. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели несовершеннолетнего.