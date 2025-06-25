Пять человек госпитализировали после падения лифта в Махачкале
В многоквартирном доме на улице Гапцахской в Махачкале сорвался лифт. В этот момент внутри находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Обрушение лифта произошло в доме № 15А, который еще не ввели в эксплуатацию. В момент падения лифта внутри находилась женщина с детьми и мужчина.
Источник РИА «Новости» в региональном главке МЧС России сообщил, что в момент ЧП внутри кабины было девять человек. Пятеро из них, в том числе одного ребенка, госпитализировали.
Telegram-канал Mash Gor уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди госпитализированных — пятилетний ребенок.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Ранее лифт с женщиной и ребенком сорвался в многоэтажке в Санкт-Петербурге.