Пять человек госпитализировали после падения лифта в Махачкале

В многоквартирном доме на улице Гапцахской в Махачкале сорвался лифт. В этот момент внутри находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Обрушение лифта произошло в доме № 15А, который еще не ввели в эксплуатацию. В момент падения лифта внутри находилась женщина с детьми и мужчина.

Источник РИА «Новости» в региональном главке МЧС России сообщил, что в момент ЧП внутри кабины было девять человек. Пятеро из них, в том числе одного ребенка, госпитализировали.

Telegram-канал Mash Gor уточнил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди госпитализированных — пятилетний ребенок.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Ранее лифт с женщиной и ребенком сорвался в многоэтажке в Санкт-Петербурге.