Лифт с девушкой рухнул на юго-западе Москвы

В торгово-развлекательном центре Prime Plaza сорвался лифт, в котором находилась девушка-работница. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Лифт рухнул с минус первого на минус второй этаж в торговом центре, расположенном на улице Каховка. Все произошло в 21:00 в воскресенье, 13 апреля.

«В лифте была девушка-работница. Ее достали», — уточнил источник.

На место вызвали бригаду скорой помощи.

Ранее в Зеленограде в промзоне упал грузовой подъемник. Пострадали два человека.

В конце прошлого года в Москве на платформе МЦД «Новогиреево» рухнул лифт со второго этажа. В кабине находились две женщины. Одна из них получила травму живота, вторая — повредила ногу.