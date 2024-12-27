Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»

Лифт рухнул со второго этажа на платформе МЦД «Новогиреево» в Москве. Два человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

В лифте находились женщины 28 и 39 лет, первая девушка — инвалид с ДЦП. Пострадавших осмотрели врачи. Одна женщина получила травму живота.

«Возможно, перелом таза», — сообщил источник.

Женщина с ДЦП повредила ногу.

В начале декабря в Челябинске железная стена лифта обрушилась в жилом доме в момент, когда в кабине находились мама с дочкой. Пассажирки не пострадали, но заработали испуг. После случившегося обнаружили вандальский след: неизвестные выломали алюминиевые элементы внутренней отделки лифта.