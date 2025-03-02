Личность устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ установили

Личность мужчины, который устроил стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, установили. Им оказался 24-летний молодой человек, сообщил Telegram-канал Baza.

Первый конфликт между дебоширом и охранниками произошел, когда он зашел в торговой центр с большой сумкой и отказался пройти процедуру досмотра. После этого мужчина ушел.

Вскоре молодой человек вернулся в ТЦ без сумки, но охранники решили его досмотреть. После отказа между ними началась перепалка, которая переросла в стрельбу.

Мужчину уже задержали. По данным МВД, от его действий пострадали три человека. Полиция начала проверку.

По словам очевидцев, стрельба в торговом центре «Красный кит» началась после конфликта мужчины с охранниками, которые ударили его электрошокером. Кадры с места происшествия публиковал 360.ru.