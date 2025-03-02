«Мы просто все начали орать». Что происходило в ТЦ «Красный кит», где устроили стрельбу

В момент, когда в торговом центре «Красный кит» в Мытищах началась стрельба, никто не объявлял эвакуацию. Об этом 360.ru заявили очевидцы.

«Я и другие покупатели были на -1 этаже в магазине», — рассказал один из посетителей центра.

Мужчина отметил, что из-за стрельбы среди посетителей и персонала ТЦ возникла паника.

«Эвакуации не было от слова совсем, продавец ломанулась на улицу, никому ничего не сказав, шторы входные закрылись, и мы дружно сидели, не понимая, что происходит, только из новостей [узнали]», — объяснил он.

О том, что в здании не объявляли эвакуацию, заявила 360.ru и другая посетительница ТЦ.

«По рассказам, кто-то начал стрелять. В свою очередь, я ничего не слышала. Эвакуации толком не было, по моему мнению, было бы правильнее по громкоговорителям сказать», — пояснила она.

Еще одна очевидица рассказала, что стрельба началась после конфликта мужчины с охранниками, которые ударили его электрошокером.

«Потом, через пару секунд, просто все началось. <…> Просто начались выстрелы, мы просто все начали орать, выбегать», — отметила она.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в районе фудкорта в ТЦ. Предварительно, пострадали три человека. Официально эту информацию не подтверждали. Одна из очевидиц заявила 360.ru, что ранение в ногу получил охранник.