«Лежит с подогнутыми ногами»: Боня призвала всех признать гибель Наговициной

Боня: люди, запускавшие дрон, заметили бы, если бы Наговицина была еще жива

Модель и телеведущая Виктория Боня призвала всех признать, что альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы на высоте более семи километров, погибла. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку, это видно по силуэту. Ребята провели несколько часов на леднике, запуская дрон», — заявила звезда «Дома-2».

По ее словам, они бы заметили, если бы Наговицина подавала признаки жизни.

Ранее «Известия» сообщили, что альпинистка перед роковым подъемом дала расписку, в которой взяла на себя всю ответственность за последствия любого возможного чрезвычайного происшествия.

Спустя две недели после происшествия консилиум альпинистов постановил, что спасти Наговицину невозможно.