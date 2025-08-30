Наговицина подписала расписку перед отправкой на пик Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина перед тем, как начать восхождение на пик Победы в Киргизии, подписала расписку, которая снимает ответственность с туристической фирмы в случае ЧП. Этот документ оказался в распоряжении «Известий».

В расписке Наговицина взяла на себя всю ответственность за адекватность своих действий и за решения, принятые вопреки советам организаторов. Также она отказалась от любых претензий к фирме и ее сотрудникам.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, <…> Я, Наговицина Наталья Игоревна, <…> официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность», — говорится в документе.

При спуске с пика Победы альпинистка сломала ногу и застряла на высоте более семи тысяч метров. Она находится на высоте уже около двух недель. Консилиум альпинистов постановил, что спасти Наговицину невозможно.