«Лежал лицом в воде». В Балашихе местные жители спасли двух детей из реки

В Балашихе двое местных жителей спасли двух детей девяти и 11 лет, провалившихся под лед на реке неподалеку от дома. О ситуации 360.ru рассказала мама подростков Виктория.

В тот день женщина уехала по делам и оставила детей с бабушкой. Потом они отпросились погулять и пошли к реке с еще одним другом.

«Первым в воде оказался друг, они его вытащили, а сами провалились. Их спасли соседи, посторонние люди. Мужчина услышал крики и с 13-го этажа бежал. Добежал. Вот и все, что случилось. Потом второй увидел и нырнул за вторым ребенком. Там течение в реке, не знаю, как они осмелились», — сказала она.

Виктория уточнила, что 11-летнего ребенка уже выписали из больницы, а девятилетний пока находится под наблюдением врачей.

Героями оказались местные жители Артур и Алексей. Первый отметил, что в момент ЧП находился в квартире и в какой-то момент услышал крики детей со стороны реки.

«Сразу оделся и побежал. Кинулся к детям, до старшего добрался первым, оттащил его и зацепил за льдину, чтобы не тонул. Его потом Алексей вытянул на берег, а я поплыл за вторым», — рассказал он.

Артур уточнил, что девятилетний мальчик к тому моменту уже не шевелился и лежал лицом в воде.

«Откачали на берегу и увели в подъезд, где местный детский хирург проводил манипуляции. За него больше всех переживали. Со мной все в порядке, покашливаю немного, тремор был, но я недавно после болезни», — добавил мужчина.

Прокуратура Московской области уточнила, что ЧП произошло на реке Пехорке рядом с улицей Яганова. Ведомство начало проверку полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

