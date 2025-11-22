В Коломне женщина утонула во время рыбалки
В Коломне женщина утонула во время рыбалки на Москве-реке
Семейная пара перевернулась в лодке во время рыбалки на Москве-реке в Коломне, женщина погибла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.
ЧП произошло в районе села Северское. Несмотря на закрытие речной навигации, пара отправилась на рыбалку на лодке. Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег.
«К сожалению, спасти женщину не удалось. Для поисков утонувшей направили водолазную группу ПСО-1 Мособлпожспас», — заявили в ведомстве.
В МЧС напомнили жителям Подмосковья, что речная навигация в регионе завершилась еще 20 ноября.
«Выход в акваторию рек не рекомендуется, это может быть опасно для жизни и здоровья», — добавили в пресс-службе.
Ранее спасатели достали тело мужчины из Оки в Нижнем Новгороде. Правоохранители ведут работу по установлению личности умершего и определению причин гибели.