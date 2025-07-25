Массированная атака БПЛА на Кубань: пострадали два человека

Ночная массированная атака беспилотников повредила жилые дома и железнодорожную инфраструктуру в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Темрюкском и Славнском районах беспилотник повредил несколько частных домов, выбив окна. Среди жителей никто не пострадал.

Также губернатор сообщил, что в Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов проходящего пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы.

«На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб», — написал губернатор.

По словам главы региона, одного из пострадавших доставили в больницу, а второй отказался от госпитализации.

Кроме того, Кондратьев сообщил, что в результате атаки вокзал был временно обесточен, но аварийные бригады оперативно восстановили электроснабжение. Глава Тимашевского района Андрей Палий лично контролировал ситуацию и подтвердил, что повреждения не повлияли на работу железной дороги.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА сразу восемь аэропортов южных регионов России временно прекратили работу. Среди них аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи и другие.