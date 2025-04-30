Летевший в Астрахань самолет «Победы» запросил экстренную посадку во Внукове

Самолет авиакомпании «Победа», летевший рейсом Санкт-Петербург — Астрахань, запросил экстренную посадку во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, у одной из пассажирок резко ухудшилось самочувствие.

«Экипаж ВС <…> доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС о посадке на запасном аэродроме Москва (Внуково)», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее молния ударила в лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», который направлялся в самарский аэропорт Курумоч из Хургады. ЧП произошло во время посадки. В тот момент борт находился на высоте 1,8 тысячи метров.

При заходе на посадку экипаж предупредил о вероятном поражении самолета электричеством. Когда молния ударила в лайнер, пилоты не объявляли сигналов бедствия. Борт успешно приземлился, несмотря на ЧП, никто не пострадал.