Летевший из Сочи самолет экстренно развернули в Карелии

Самолет, выполнявший рейс Сочи — Петрозаводск, не стал садиться в аэропорту Карелии. Такие данные появились в приложении Flightradar.
Воздушное судно вылетело из сочинского аэропорта во вторник, 3 декабря. Посадка в Карелии была запланирована на 00:19. Однако на подлете к аэропорту «Петрозаводск» самолет экстренно развернулся.
Судя по данным приложения, воздушное судно готовится к посадке в Череповце. Причина таких действий пока неизвестна.
Ранее направлявшийся в Сочи лайнер Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод после срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились 105 пассажиров, из них никто не пострадал.
Еще один случай с самолетом SSJ-100 произошел во время посадки в Анталье. У судна загорелась задняя левая турбина. Всех пассажиров оперативно эвакуировали.
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